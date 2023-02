Tommasetti (Lega): "Con De Luca, la Campania penultima in Europa"

"La mala gestio deluchiana ha fatto sì che, purtroppo, la Campania sia al penultimo posto tra le regioni italiane nella spesa del Fesr, programma di fondi europei per lo sviluppo regionale". È quanto afferma il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti in riferimento alla relazione del ministero agli Affari europei approvata in Consiglio dei ministri e inviata il 20 febbraio alle Regioni.

“Situazione allarmante e paradossale”

“La situazione – sottolinea Tommasetti - è tanto allarmante quanto paradossale poiché il governatore della Campania, come se nulla fosse, continua ad attaccare il governo Meloni e, in particolare, il ministro Fitto delegato per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in merito al cofinanziamento dei fondi europei – commenta il consigliere regionale della Lega –. Ma il dem De Luca, intanto, ci dica come intende spendere in un solo anno più o meno le medesime risorse che la Regione ha rendicontato dal 2015 a oggi”. "L’attuale Giunta regionale deve assolutamente mettere in atto una forte accelerazione per investire le risorse europee del ciclo 2014-2020 - tra Fesr e Fse, rispettivamente fondo europeo per lo sviluppo regionale e fondo sociale europeo - anche in tempi celeri, infatti, la spesa da realizzare, entro la fine del 2023, è di ancora 2,1 miliardi, altrimenti si rischia di perderli" conclude Tommasetti.