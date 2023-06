Bandiere Verdi 2023, ecco le spiagge salernitane a "misura di bambino"

Sono 153 le Bandiere Verdi 2023 utili per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi, scelte direttamente dai pediatri. L'elenco aggiornato sulle spiagge è stato svelato oggi a Roccella Jonica (Reggio Calabria) dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags.

L'analisi dei pediatri

Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 in Africa. Per il 2023 una singola new entry, rispetto alla rosa dell'edizione 2022 interamente confermata: è il comune di Montepaone (Catanzaro) che ha ottenuto il vessillo e porta il totale della regione a quota 20, confermandola sul gradino più alto del podio dei territori con più spiagge adatte ai baby-bagnanti. Alcuni gruppi di pediatri hanno proposto anche altre 5 località, ma - spiegano gli organizzatori - non è stato raggiunto il numero necessario di specialisti proponenti (35) proprio perché non c'era unanimità di giudizio.

Le spiagge in Campania

Ecco l’elenco completo delle Bandiere Verdi 2023 (in ordine alfabetico e con l’anno di riferimento). Le spiagge salernitane sono 9, mentre una sola riguarda Napoli. I nomi: Agropoli - Lungomare San Marco, Trentova - 2016; Ascea 2016; Centola - Palinuro - 2009; Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) - 2016; Marina di Camerota - 2009; Pisciotta - 2016; Pollica - Acciaroli, Pioppi - 2016; Positano - Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande - 2015; Santa Maria di Castellabate - 2012; Sapri – 2012.