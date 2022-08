Abbonamenti gratuiti per gli studenti campani: al via le domande

Per il sesto anno scolastico consecutivo ritornano gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. Ad annunciarlo la Regione. Gli studenti potranno fare richiesta per ottenere l'abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano.

Le informazioni

La domanda può essere presentata online attraverso la piattaforma apposita del sito del Consorzio Unicocampania a partire dal 24 agosto. Il titolo di viaggio, anche per quest'anno, sarà in formato digitale e sarà scaricabile sugli smartphone attraverso l'App "Unicocampania". Questi i requisiti per ottenere l'agevolazione: residenza in Campania; età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master; possesso della certificazione ISEE non superiore a 35mila euro.