Autonomia, la Campania vota per il referendum: le reazioni

Arrivano le prime reazioni dopo il via libera del consiglio regionale della Campania – con il voto favorevole dei consiglieri della maggioranza di centrosinistra e del M5S – al referendum abrogativo dell’Autonomia Differenziata. Tuona il senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: “I consiglieri regionali di maggioranza hanno sconfessato De Luca che nel 2018 aveva chiesto l’Autonomia differenziata per tutte e 23 le materie e partendo dall’articolo 119 della Costituzione. De Luca era più calderoliano di Calderoli ed oggi i suoi consiglieri hanno recitato la parte dei neoborbonici. Un teatrino della peggiore politica politicante in cui si tenta di menarla in vacca quando ai cittadini è assolutamente evidente che il problema del Sud è proprio questa politica gattopardesca incapace di virtuose gestioni. Oggi la Campania è ultima in tutto e certamente non può essere colpa dell’autonomia differenziata”.

Le reazioni

Di parere opposto il deputato salernitano del Pd e figlio del governatore, Piero De Luca: “La Campania e’ la prima regione ad approvare in Consiglio la richiesta di referendum, per abrogare la legge sull’autonomia differenziata. Ottima notizia. Avanti con determinazione per fermare questa riforma secessionista e difendere l’unità nazionale”. Gli fa eco il consigliere regionale del M5S Vincenzo Ciampi: “Il Movimento 5 Stelle ha votato convintamente la proposta di deliberazione approvata oggi in merito alla richiesta di indizione di referendum abrogativo della legge Calderoli, contro la quale ci siamo battuti in prima linea sin da subito. La forma di regionalismo introdotta dall’autonomia Spacca-Italia è divisiva e competitiva, totalmente indifferente della cornice solidaristica ed egualitaria delineata dai principi fondamentali della Costituzione. Con questa legge il quadro delle normative statali e regionali diventerà un coacervo ancora più intricato e indecifrabile di quanto non sia oggi. Questa architettura istituzionale sbilenca, traballante e variopinta determinerà la creazione di uno Stato Arlecchino che penalizzerà la Campania e il Sud”.