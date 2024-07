Autonomia, De Luca: "Gemellaggio? Stesse risorse o è presa in giro". Su Meloni: "La sua lettera sul razzismo è importante"

"Io mi gemello con tutti quelli che accettano il presupposto della sfida dell'efficienza. Per la sanità, stesso numero di medici rispetto alla popolazione, stesse risorse pro capite rispetto al Fondo sanitario nazionale. Se decidiamo questo noi ci gemelliamo con chiunque, ma se non facciamo queste cose prima, i gemellaggi sono una presa in giro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita in una Rsa, rispondendo a una domanda sulla proposta lanciata dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia di un "gemellaggio" con una regione del Sud per il superamento dei dislivelli nell'erogazione dei servizi, in merito all'autonomia differenziata.

Le critiche

De Luca ha poi aggiunto: "Dobbiamo partire da un presupposto - ha aggiunto De Luca - se vogliamo essere intellettualmente onesti e non vogliamo precipitare nella politica politicante. Il primo presupposto è questo: siamo tutti determinati a eliminare il divario tra Nord e Sud? Questa è la domanda fondamentale alla quale dobbiamo rispondere, poi tutto il resto viene di conseguenza. Siamo convinti che l'obiettivo del nostro Paese debba essere l'eliminazione del divario infrastrutturale, occupazionale e dei servizi per i nostri concittadini? O ci mettiamo d'accordo sul presupposto, oppure ci prendiamo in giro. Se siamo d'accordo sul presupposto è evidente che non possiamo andare avanti se non dopo aver definito i Lep uguali per tutti i cittadini italiani e, soprattutto, se non abbiamo trovato i finanziamenti per garantire i Lep, perché un altro dei trucchi della politica politicante è dire 'attendiamo la definizione dei Lep'. No, il problema non è definire i Lep ma definire e finanziare i Lep. Puoi anche definirli sulla carta ma se non finanzi poi l'equiparazione non andiamo da nessuna parte".

Meloni contro il razzismo

Il governatore si è soffermato anche sulla lettera inviata dal Premier Giorgia Meloni successiva alla pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale. “Ho visto la lettera della Meloni, è una lettera importante, anche se io ritengo che non bisogna parlare dei conti con il passato. Io penso che dobbiamo fare i conti con il presente''. "E' un anno che abbiamo perso per avere l'approvazione dell'accordo di Coesione, ancora oggi, ma non solo le grandi regioni del sud, Campania, Puglia, Sardegna che sono al palo, ma anche quelle che hanno già firmato l'accordo di Coesione, i soldi non li possono spendere, perché il passaggio burocratico finale, cioè l'approvazione da parte della Corte dei conti, non è stato attuato” ha concluso De Luca.