Salvini a De Luca: "Se le cose non funzionano a Salerno non è colpa della sfortuna". E Maraio (Psi) lo attacca

Continua la polemica sull’Autonomia differenziata. Oggi è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini a replicare alle quotidiane critiche del governatore della Campania Enzo De Luca.

L’affondo

Per Salvini “De Luca ha paura perché con l’autonomia perde la maschera e se le cose non funzionano a Napoli o a Salerno non è colpa della sfortuna, dell’oroscopo o di Salvini, ma è colpa sua che non sa fare il suo lavoro. Se le cose oggi non funzionano a Napoli o a Caserta non è colpa di Salvini, ma di chi governa a Napoli o a Salerno da decenni. Il signor De Luca si metta l’anima in pace”.

L’attacco di Maraio

Intanto, il candidato alle europee Stati Uniti d’Europee-Psi Enzo Maraio: “Mentre il governo si agita nel tentativo di occupare ogni spazio possibile comprimendo anche il diritto all'informazione non ci si accorge che nello stesso momento da Palazzo Chigi si continuano a tagliare i fondi per il Mezzogiorno. Un vero e proprio accanimento. Con un tratto di penna si sono cancellati 3.5 miliardi stanziati dal Governo Draghi per il sud d'Italia. Questa volta si tratta di finanziamenti destinati alle infrastrutture che arrivano dopo i tagli alla decontribuzione delle Imprese. E se il Governo, continua a fare macelleria con i soldi del Mezzogiorno, chi ha paura di perdere voti prende tempo sulla riforma dell’autonomia differenziata. Matteo Salvini si “arrende” e vorrebbe far slittare a dopo il voto la legge Calderoli. Un nuovo porcellum che taglierà l’Italia in due. Insomma da Palazzo Chigi il sud proprio non si vede”.