Autonomia Differenziata, Bilotti (M5S): "Difendiamo la costituzione dallo scempio del governo Meloni"

"Stiamo difendendo e difenderemo la Costituzione dallo scempio messo in atto dal governo Meloni". È quanto affermato dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, che nel pomeriggio di domenica ha partecipato, insieme all'ex presidente della Camera Roberto Fico, ad un incontro dedicato al tema dell'Autonomia Differenziata organizzato dal gruppo territoriale di Montoro.

La nota

"L’autonomia differenziata leghista - ha sottolineato Anna Bilotti - rischia di frantumare il Paese e di ampliare le già evidenti diseguaglianze esistenti con il Nord. Sanità, istruzione, trasporti locali, energia, la riforma produrrà lo sfaldamento del tessuto sociale e imprenditoriale del Mezzogiorno. Un vero e proprio Spacca Italia, in cui il delitto più grave si consumerebbe nella sproporzione nei diritti dei cittadini, che pagano le tasse non in base alla loro residenza ma in base al reddito. È chiaro a tutti ormai, e ritengo sia gravissimo, che è in atto uno scambio fra l'autonomia differenziata ed il premierato fra le forze che governano il Paese. Per questo la battaglia deve continuare, dentro e fuori dal parlamento, in difesa della nostra Costituzione, per la quale tanti hanno dato la vita".