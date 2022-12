Autonomia differenziata, Calderoli a De Luca: "Basta chiacchiere e distintivo"

Riflettori puntati sull'autonomia differenziata: il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, torna a replicare a De Luca: “Alle chiacchiere e distintivo del governatore De Luca rispondiamo con meno chiacchiere e più dispositivo, citando per tabulas quanto già sottoscritto dallo stesso De Luca nella già citata ‘Proposta di Accordo preliminare in merito all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Campania’. Faccio riferimento specifico all’articolo 3, comma 2, nel quale si fa chiaro rimando al concetto di spesa storica. Dunque è del tutto inutile dire all’art. 3 comma 1 che non si vuole la spesa storica, se poi di fatto la si prevede come parametro nel comma immediatamente successivo del medesimo articolo".

Le precisazioni di Calderoli

"Tutto già sottoscritto nel 2019 proprio da De Luca, basta leggere pienamente l’art. 3”.