De Luca ironizza sul tesseramento del Pd, poi attacca il Governo sull'autonomia: la replica di Salvini

Vincenzo De Luca a tutto campo, questa mattina, durante il consiglio regionale, sull’autonomia differenziata, sulla scuola e sul tesseramento del Pd, che in alcune zone della Campania (vedi la provincia di Salerno) e d'Italia procede all'insegna delle polemiche.

Le critiche su autonomia e scuola

Per il governatore De Luca, la riforma messa in cantiere dal Governo non è corretta. “Se passa la misura dei contratti integrativi per la sanità e la scuola il Sud è perduto. Se passa il concetto di dare duemila euro in più ai docenti la nostra terra sarà nell'abbandono" ha spiegato l’ex sindaco di Salerno, precisando di aver illustrato questo "concetto ai miei colleghi del Nord". "Sono pronto a lavorare insieme con chiunque voglia fare la battaglia della difesa della scuola pubblica e per la rinascita del Sud". E sempre sulla scuola ha aggiunto: “Mettiamo da parte le bandiere di partito e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud. E se volessimo avere nelle scuole il tempo pieno che c'è in Lombardia ci vorrebbero almeno 4000 insegnanti", ha sottolinea De Luca, che ha criticato anche la scelta fatta per il Pnrr sulle infrastrutture. "Bisogna dire che a volte i docenti sono chiamati ad insegnare in scuole dove non ci sono neanche i termosifoni", ha affermato, aggiungendo che "bisogna fare una battaglia unitaria per difendere la scuola che è stata trascurata negli ultimi decenni".

L’ironia sul tesseramento Pd

"In questo momento io sono un osservatore esterno, un contemplatore politico di questo circo equestre". Intervenendo nel corso del Consiglio regionale della Campania, il presidente De Luca si è espresso così sul caso tessere e sulle polemiche che stanno accompagnando lo svolgimento del congresso del Pd. "Vi risulta che l'attuale presidente della Regione Campania si sia autocensurato quando c'era un ministro...non voglio dire della sua parte politica, perchè in questo momento sono un osservatore esterno, un contemplatore politico di questo è un circo equestre, però voi siete più caritatevoli e avete più pazienza di me"ha ironizzato De Luca.

La replica di Salvini e della Lega

Non si è fatta attendere la risposta del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: “L’autonomia premia chi spende meno e spende meglio. Gli avversari dell’autonomia sono quelli che non sono capaci di fare il loro mestiere“. Di qui l’attacco: “Se in Regione Campania c’è caos nei pronto soccorso, c’è caos rifiuti, c’è caos nel trasporto pubblico, evidentemente non è colpa di Salvini o di chi è a casa, ma c’è qualcuno che governa la Regione Campania che non sa fare il suo mestiere”. Gli fa eco il capogruppo alla Regione Severino Nappi: "E mentre si da' la colpa al destino cinico e baro e ci si lamenta del Governo centrale, i fatti dicono che la Campania, ultima in tutte le classifiche di vivibilità, di servizi ai cittadini e di opportunità di formazione professionale e lavoro, si sta anche letteralmente spopolando. Su questo versante i numeri della nostra regione sono i peggiori del Mezzogiorno, pur a sua volta vittima di una nuova stagione migratoria. Tutto ciò non può essere certo colpa di interventi normativi che oggi non esistono ancora, a partire dall'autonomia differenziata contro la quale per comodità e limitandosi ai soliti slogan, la sinistra si scaglia. Le cause di questa drammatica situazione vanno piuttosto ricercate in quello che qui non si e' fatto, a cominciare dagli ultimi 8 anni, scanditi soltanto da chiacchiere, scandali, litigi e mai da fatti concreti e politiche adeguate, gli elementi necessari per dare ai campani e ancor di più ai giovani, una ragione per restare nella nostra terra. Caro De Luca i fatti ti inchiodano. I campani ti condannano. Il tuo tempo è scaduto. Invece di affannarti in artifici legali e disegni di legge per poterti candidare ancora, pensa a fare il tuo dovere nel tempo che ti rimane. Infine, ti sfidiamo a confutare e a dichiarare falsi anche questi ultimi dati Istat sulla fuga dalla Campania, non ce ne stupiremmo dopo quello che è capitato con i numeri che gridano il tuo totale fallimento anche sul fronte Covid".