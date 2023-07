Autonomia differeniata, Iannone (FdI): "Schlein sa che De Luca accumula svantaggio?"

Continua il dibattito sul progetto di riforma di Autonomia Differenziata. Dopo le critiche del leader del Psi Enzo Maraio e della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, nel dibattito interviene il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, in occasione della visita in Campania proprio della Schlein.

Le critiche

Il parlamentare salernitano della destra si rivolge alla leader dei democratici: “La Schlein come se lo spiega che la Campania è ultima in tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti per gli indicatori sociali ed economici? Fino ad ora non c’è stata l’autonomia differenziata e a cosa si deve il divario che esiste non con il nord ma addirittura con le altre regioni del Sud. Non poteva fare scelta più infelice di venire in Campania a fare la sua vuota propaganda perché qui ha un governatore e una classe dirigente che in otto anni di governo sono stati capaci solo di massacrare i territori e di fare clientele sulla miseria. La Schlein lo sa che qui dalla sanità ai trasporti, dal ciclo rifiuti alle infrastrutture siamo in Africa? Non basta non includere De Luca e prole nel programma della due giorni a Napoli per cancellare le responsabilità del Pd. Ma al figlio di De Luca, dopo averlo tolto da vice capogruppo alla Camera, non aveva dato la delega di segretario proprio al tema dell’autonomia differenziata? C’è un delegato che non è nel programma all’iniziativa sul tema. Siamo al ridicolo e ce n’è per tutti, da una parte e dall’altra. Non riescono neanche a gestire un partito con serietà e vogliono parlare di Mezzogiorno e Nazione. Più sgangherati di così non potrebbero essere, dovrebbero solo tacere al cospetto della Meloni che in pochi mesi ha ottenuto dall’Unione Europea che l’intero Sud diventi un’unica Zona Economica Speciale”.