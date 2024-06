Autonomia Differenziata, Maraio (Psi): "Parlamentari campani che l'hanno votata sono senza coraggio"

“I parlamentari campani che hanno votato l’Autonomia Differenziata hanno tradito il Sud. Non hanno avuto il coraggio di fare come i loro colleghi calabresi”. Lo ha detto in una nota il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. “Ora, ed è la cosa più singolare, si indignano per i nomi pubblicati sui giornali. Se avessero la contezza di aver fatto una cosa storica ed utile al Mezzogiorno dovrebbero, orgogliosi, ringraziare. Se provano vergogna, per aver sostenuto una roba contro il sud, fanno bene a lamentarsi ed a chiedere di essere dimenticati” ha concluso il segretario Maraio.