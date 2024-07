Autonomia, Maraio (Psi): "Saremo in piazza con De Luca, venga anche il centrodestra"

"Occorre fermare a tutti i costi la riforma Calderoli. Un banale baratto politico con fra Salvini e Meloni che mette a serio rischio la tenuta sociale del mezzogiorno. Domani saremo in Piazza Municipio con il Sindaco Manfredi e il presidente De Luca". Lo dichiara il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, che guiderà una delegazione del partito. "E' una battaglia - dice il politico salernitano - che deve unire ed allargare il fronte. L'appello è alle associazioni, alle rappresentanze di categoria, a quanti hanno a cuore le ragioni del Sud e dell'unità del Paese". "Mi auguro ci siano, l'auspicio è raccogliere firme, i parlamentari liberi del centrodestra. Capisco la 'prigionia' dei leghisti ma auspico in un ripensamento, in un sussulto di dignità, dei rappresentanti di Fratelli d'Italia e dei moderati di Forza Italia. Berlusconi, lo ricordo a loro, mai avrebbe dato il via libera ad un'azione contro il Sud. I parlamentari campani seguano l'esempio dei colleghi calabresi che pure hanno fatto sentire la loro voce"