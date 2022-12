L’Avanti, il Psi di Enzo Maraio celebra i 126 anni della fondazione

Il 20 dicembre a Roma, presso la sede delle fondazioni Modigliani e Matteotti, luogo simbolo che rappresenta da sempre un punto di riferimento determinante nell’ambito degli studi, soprattutto bibliografici, sulla storia del socialismo e del movimento operaio italiano, il Partito Socialista di Enzo Maraio celebra i 126 anni dell'Avanti!. Un giornale che è stato avamposto contro il fascismo, sempre dalla parte delle persone più fragili, il “luogo” di incontro dei più grandi intellettuali che, per tutto il secolo scorso, hanno costruito il pensiero socialista che coincide con le più grandi battaglie di libertà e civiltà.

L'evento

L’Avanti on line e l’Avanti della domenica, unico giornale di partito presente in edicola in formato cartaceo, celebreranno questo anniversario con una giornata di interventi, per discutere del futuro della sinistra italiana, dell’agenda politica attuale e del ruolo dell’opposizione al governo di destra reazionaria e nazionalista. Una maratona oratoria che coinvolgerà i dirigenti del Psi, esponenti dell'associazionismo e delle fondazioni socialiste, insieme ai leader e i protagonisti dei partiti del centro sinistra, da Enrico Letta a Benedetto Della Vedova, da Piero De Luca a Cecilia d’Elia, da Stefano Bonaccini a Roberto Speranza, da Bruno Tabacci a Angelo Bonelli, da Claudio Martelli a Ugo Intini, da Valdo Spini a Bobo Craxi e tanti altri previsti in un ricco programma di interventi.

L’evento si terrà il 20 dicembre prossimo, dalle 11 alle 19, presso la sede delle fondazioni Modigliani e Matteotti (Via Arco del Monte 99 - Roma), luogo simbolo che rappresenta da sempre un punto di riferimento determinante nell’ambito degli studi, soprattutto bibliografici, sulla storia del socialismo e del movimento operaio italiano.