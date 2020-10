Chiuse le scuole in Campania, l'ira di Azzolina: "Decisione gravissima". La replica di De Luca

“De Luca ha sbagliato”: lo ha detto il Ministro dell’Istruzione, Azzolina, che punta il dito contro la decisione del presidente della Campania di sospendere le lezioni fino al 30 ottobre nella nostra regione, a causa del boom di contagi da Covid-19.

“Disposizione profondamente sbagliata e anche inopportuna: sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. - continua il Ministro - In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,80. Se c’è crescita di contagi non è di certo colpa della scuola”.

