Bandiere Blu 2024: 20 spiagge in Campania di cui 14 nel salernitano, la mappa

20 Bandiere Blu, quest'anno, per la Campania, di cui 14 in provincia di Salerno. In particolare, le località che hanno ottenuto l'agognato riconoscimento sono Cellole in provincia di Caserta, Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Anacapri in provincia di Napoli, nonchè Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati in provincia di Salerno. Per essere insignita dell’importante vessillo, la spiaggia deve rispondere a 33 criteri, mentre 38 sono quelli per gli approdi. In sintesi riguardano: educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. Il riconoscimento viene assegnato con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo principale del programma Bandiera blu, è quello di promuovere nei Comuni costieri una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente. Nel corso della stagione estiva, tutte le località insignite della Bandiera blu, sono oggetto di visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma.

La curiosità

Marina d’Arechi ha ottenuto per il decimo anno consecutivo la Bandiera Blu attribuita dalla FEE (Foundation for Environmental Education) a località e approdi turistici. L’annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa di attribuzione organizzata a Roma presso il CNR da FEE Italia, alla presenza del Presidente Claudio Mazza e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. “Dopo dieci anni ottenere la Bandiera Blu potrebbe sembrare un risultato di routine - ha osservato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – ma non lo è affatto. Possedere i requisiti necessari è frutto di un lavoro continuo e convinto di tutto il team di Marina d’Arechi per offrire ai nostri ospiti e alla città un ambiente piacevole e organizzato secondo i più elevati standard ambientali”. “La scelta della sostenibilità, anche sociale ed economica” - sottolinea Gallozzi - “è parte integrante del progetto di Marina d’Arechi fin dalla sua ideazione e continua a rappresentare la rotta principale su cui navighiamo ogni giorno. Il tempo ha confermato la nostra visione: non è più possibile pensare a un porto turistico come un parcheggio isolato e desolato di barche, ma occorre mettere in campo una visione moderna di integrazione porto-città, quale opportunità unica di sviluppo in primis turistico”.

In Cilento, intanto, esulta, tra gli altri, il Comune di Agropoli: si tratta del 25esimo riconoscimento per le spiagge (lungomare San Marco e la baia di Trentova) e il dodicesimo per l’approdo turistico. "E’ una grande soddisfazione aver ricevuto la Bandiera blu anche per l’anno 2024. A comprova dell’attenzione che l’Amministrazione pone per il mare e le spiagge che rappresentano il principale attrattore. Tutta l’area costiera di Agropoli può vantare un mare di qualità eccellente. C’è grande attenzione alla depurazione, così come alla raccolta differenziata e a tutto quanto riguarda i servizi turistici contemplati nel programma della Fee Italia. L’impegno è corale e ognuno deve fare la propria parte per contribuire alla tutela dell’ambiente marino", ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi. "Il riconoscimento Bandiera blu –incalza l’assessore al Mare, Demanio e Patrimonio Giuseppe Di Filippo è solo un punto di partenza per il Comune di Agropoli. Mi preme ringraziare in particolar modo gli uffici, il funzionario e le associazioni che hanno aiutato alla stesura della documentazione necessaria per la candidatura".