Bandiera Verde 2024, ecco le spiagge in Campania a misura di bambino

E' stato presentato oggi l'elenco delle spiagge dove sventolerà la Bandiera Verde: sono 155 in totale nel 2024 le mete selezionate da 2.949 pediatri, italiani e stranieri, a misura di bambino. "In totale in Italia, da Nord a Sud, ne sono state issate 147, una ogni 55 km, con differenze fra le varie regioni - illustra il pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca per l'assegnazione dei riconoscimenti - Altre 5 sono ben piantate nel resto d'Europa, 3 in Africa. L'Abruzzo risulta essere la regione 'più verde' d'Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita da Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). Ma in valori numerici assoluti è la Calabria che occupa il primo posto, con un totale di 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16". Ai piedi del podio, quarto posto ex aequo, Marche e Puglia con 13. Mentre al quinto, sempre ex aequo, ci sono Abruzzo e Toscana con 11".

Ecco le Bandiere Verdi in Campania:

Agropoli - Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016; Ascea (Salerno) 2016; Centola - Palinuro (Salerno) 2009; Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno) 2009; Pisciotta (Salerno) 2016; Pollica - Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016; Positano - Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012; Sapri (Salerno) 2012.

Una spiaggia comoda che consenta il gioco libero e indisturbato dei più piccoli, il mare calmo e pulito per il bagno in sicurezza, con tanto di assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi: queste le caratteristiche delle località premiate.

La cerimonia di consegna ufficiale dei vessilli è fissata per il 6 luglio a Fasano (Brindisi).