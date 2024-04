Elezioni in Basilicata, l'ironia di De Luca: "Il campo largo? E' stato un successo"

"E' stato un successo”. Con questa ironia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha risposto, oggi, ai giornalisti in merito alla pesante sconfitta del del centrosinistra (in particolare di Pd e M5S) anche alle elezioni regionali in Basilicata dopo quella in Abruzzo. Sulla percentuale elevata di astensionismo alle elezioni lucane, De Luca ha aggiunto: "Ho visto che anche in Basilicata, che è terra garbata, meno della metà dei cittadini sono andati a votare, manca la speranza e la fiducia del futuro e il rispetto del ceto politico. I cittadini votano per i programmi che non ci sono più ma è venuto meno rispetto per il ceto politico, il riconoscimento di rigore, coerenza, impegno di vita”: “Da questo punto di vista il crollo della partecipazione politica è legato alla scomparsa delle leadership politiche che con la propria vita testimoniano i valori, come Kennedy, Mandela e pesa per le giovani generazioni, alle quali insegniamo non quello che sappiamo ma che siamo, come diceva qualcuno. E siamo poca cosa", ha concluso il governatore.