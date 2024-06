Europee, Lollobrigida a Battipaglia: "FdI avrà migliore risultato possibile, Meloni ha restituito centralità all'Italia"

"Il migliore possibile". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di un convegno a Battipaglia con il vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quale sarà il risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni europee. "Ogni elezione è un giudizio. Fino ad adesso, mi sembra che la prova dei fatti dimostra che gli italiani hanno grande consapevolezza dell'impegno che Giorgia Meloni sta mettendo nel riportare a una centralità politica l'Italia sul quadro mondiale, ma anche ad attenzionare i problemi degli italiani".

Il bilancio

Il fedelissimo del premier Meloni ha aggiunto: "I dati segnano solo risultati positivi a livello internazionale. E' oggettivo, non ce lo riconosciamo da soli ma ci viene riconosciuto dalla stampa mondiale, anche quella più ostile alla destra, ci viene riconosciuto dalle categorie e dai numeri. Oggi, non si parla piu' di alcuni parametri che invece erano indicativi negli ultimi quindici anni della tenuta di un Governo. Immaginate lo spread di cui si era annunciata la crescita esponenziale con il Governo Meloni e invece e' al livello piu' basso forse degli ultimi trent'anni. Abbiamo avuto - prosegue - risultati sulla Borsa, che era un altro dei parametri che qualcuno indicava come certificanti la capacita' di un Governo di operare. E la Borsa e' ai massimi. Sull'occupazione, ci avevano detto che abolire il reddito di cittadinanza, o meglio lasciare solamente il sostegno a chi non puo' lavorare, avrebbe creato grandi contrasti sociali, invece ha creato 500mila nuovi posti di lavoro perche' le persone sono tornate a capire - conclude - che devono sostenere, quando possono, con il loro lavoro, questa nostra nazione".

Le altre tappe

Nel primo pomeriggio, il Ministro Lollobrigida farà tappa a Baronissi e Sarno. Ad accompagnarlo in questo tour anche il deputato Imma Vietri, il senatore Antonio Iannone, il candidato al parlamento europeo Alberico Gambino e il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore.