Beni confiscati e PNRR: bilancio soddisfacente per la Campania

"Registriamo grande soddisfazione scorrendo la graduatoria approvata dall’Agenzia per la coesione, in riferimento al finanziamento dei progetti di riuso e valorizzazione dei beni confiscati, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Mario Morcone. La Campania ha ottenuto, infatti, 107 milioni circa per 73 progetti di recupero su un totale di 300 milioni disponibili. In particolare, la Città metropolitana di Napoli 29milioni circa; le province di Avellino circa 5 milioni; Benevento 2 milioni e mezzo; Caserta 56 milioni e mezzo e Salerno 15 milioni. Spicca, nel complessivo, la performance del risultato di Agrorinasce srl, di cui è socia la Regione Campania assieme a cinque piccoli Comuni del casertano, che ha visto finanziati tutti i progetti presentati per un totale di 16 milioni.

"Saremo vicini a tutti i Comuni – assicura l’assessore – per sostenerli ed aiutare, quando è necessario, le realizzazioni che hanno programmato e che ridanno nuovo slancio economico e opportunità alle comunità ferite dai soprusi della criminalità camorristica".