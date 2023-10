"Meno male che Forza Italia c'è", concluso il Berlusconi Day a Paestum: nuove regole ed iscrizioni in aumento

Forza Italia, riparte. Riparte da Paestum con il Berlusconi Day dopo aver celebrato il suo fondatore, con uno statuto rinnovato e il fermo immagine del suo stato maggiore, da Maurizio Gasparri a Tullio Ferrante, da Licia Ronzulli a Paolo Barelli, da Antonio Martusciello ad Anna Maria Bernini, da Francesco Paolo Sisto a Luca Squeri, da Francesco Battistoni ad Alessandro Cattaneo, per citarne solo alcuni, tutti insieme sul palco attorno ad Antonio Tajani con la mano sul cuore mentre risuona l'inno del partito. Dopo il consiglio nazionale che allarga all'unanimità la segreteria, inglobando i responsabili dei seniores, delle donne e dei giovani, e affidando a 4 vice, che saranno eletti dal congresso di febbraio, il più votato vicario di Tajani, il compito di aiutare il segretario a "costruire sul marmo il nostro progetto politico", come indica lo stesso vicepremier. Passa anche la stretta sui riottosi a pagare le quote di iscrizione ("io l'ho sempre fatto", aveva puntualizzato nella seconda giornata Tajani), anche perchè la famiglia Berlusconi è pronta a finanziare ma "nelle regole" la vita del partito. Così come la memoria del fondatore è permanentemente inserita nel simbolo. "Noi non pensiamo solo al prossimo cdm o al prossimo voto ma a migliorare l'Italia, a come costruire una Italia diversa e ci vogliono, mesi, anni per farlo. Ma solo una forza concepita da un grande statista come Silvio Berlusconi può avere una visione. Più passa il tempo più cresceremo e più passa il tempo più si renderanno conto che qui c'è gente seria, che non fa promesse che non può mantenere, che prima fa le cose e poi dice di averle fatte. Quello che voglio gli italiani. Abbiamo una visione chiara", è la risposta del segretario a chi dice che Paestum sancisca la dissoluzione del partito. "Meno male che FI c'è, ed eccola qui. Siamo protagonisti", rivendica Barelli.

Il futuro del partito

"A chi ci chiede: che fine farete? Chiedetegli: ma che fine farai tu? Perche' noi sappiamo che la nostra fine è quella di esserci e di vincere", sottolinea Gasparri. Messaggi dalla convention arrivano anche alla sinistra, "tornata a fare il tifo per lo spread e a sognare governi tecnici. Ma i profeti di sventura sono avvisati: noi non siamo e non saremo disponibili a rivivere quello che abbiamo vissuto nel 2011, quando Silvio Berlusconi venne costretto alle dimissioni da una congiura di palazzo. Noi difenderemo sempre la democrazia e il mandato popolare che abbiamo ricevuto dagli elettori", rimarca Ronzulli. Che tira fuori anche una pesca, alludendo allo spot delle polemiche sui modelli di famiglia, per puntare il dito contro "parallelismi improbabili con il Governo, dimostrando di non avere ricette credibili per gli italiani". Ma anche nega che ci sia in FI una "fronda" contro il Governo e rilancia il "partito contendibile" del segretario, che "non può essere guidato con la logica delle esclusioni, isolamenti o difesa trincea. Sono sicura che Antonio Tajani non lo farà mai. Mi fido di lui". Poi c'è la svolta green, quella di diventare "un vero, grande, movimento politico italiano che tutela l'ambiente con una proposta sera e credibile. Non abbiamo bisogno di papesse come Greta Thunberg che ci dicano cosa fare - spiega Tajani - nostri esperti sono già al lavoro per far si che FI sia all'avanguardia". "Stiamo percorrendo la strada che ci ha indicato Berlusconi. Ci vuole tempo, ma sono convinto che tra uno o due anni arriveremo al 20% soltanto perchè abbiamo buone idee", la promessa del leader di FI. Supportata dalle buone notizie di Ferrante. La fase del tesseramento ha già triplicato le adesioni del 2022, da 6mila a 18mila. Una cartolina in più, con quella dei fuochi d'artificio per il compleanno di Berlusconi venerdì scorso, e il duetto sul palco al ritmo di “Felicità” tra Al Bano e Rita Dalla Chiesa.