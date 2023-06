Berlusconi e il legame con Salerno: dal comizio all'Augusteo al "predellino" in via Velia

Silvio Berlusconi era molto legato alla Campania, dove il suo partito, Forza Italia, ha sempre ottenuto risultati elettorali lusinghieri sia quando il vento era a favore del centrodestra sia quando era contrario.

Le due tappe a Salerno

Nel corso della sua carriera in politica, però, il Cavaliere è venuto a Salerno soltanto due volte. La prima, il 26 marzo 2006 quando tenne un comizio dal Teatro Augusteo: in tantissimi corsero a sentirlo, tanto da rendere necessaria l’installazione di un maxi schermo in Piazza Amendola. La seconda, il 23 maggio 2015, a pochi giorni dalle elezioni regionali: il leader di Forza Italia arrivò in via Velia per tenere un comizio - insieme all’ex governatore della Campania Stefano Caldoro e all’ex ministro Mara Carfagna - sotto ad un gazebo allestito dai suoi sostenitori; in quell’occasione ripetette anche il famoso “predellino” salendo sulla sua automobile, all'incrocio tra via Velia e via Roma, per salutare i salernitani accorsi ad ascoltarlo.

Il matrimonio a Ravello

Ma l’ultima volta che il leader di Forza Italia fece tappa nel salernitano (non nel capoluogo) fu il 13 ottobre del 2017 quando si recò a Ravello, in Costiera Amalfitana, per essere testimone di nozze di Marianna Pascale, sorella della sua ex compagna Francesca.