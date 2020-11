Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti: nove anni fa la tappa nel Cilento

Joe Biden, salvo clamorosi colpi di scena, è stato eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Secondo le prime proiezioni della Cnn, Biden può contare su 273 voti elettorali, 3 in più rispetto alla maggioranza richiesta di 270. Decisiva la Pennsylvania che ha sancito il suo sorpasso sul presidente uscente Donald Trump, ma Biden è in testa anche in Arizona, Nevada e Georgia.

La tappa nel salernitano

Nel giugno del 2011, l’ex vice di Barack Obama fece tappa a Santa Maria di Castellabate, per l’occasione blindatissima. Ad accoglierlo il principe Angelo Granito di Belmonte, che lo ha avuto come ospite in uno dei suoi appartamenti lussiosi per un paio di giorni. Insieme alla moglie Jill, il nuovo presidente americano si concesse anche un gelato e una passeggiata per le strade del comune cilentano.