Commissione d'inchiesta sul Covid, Bilotti (M5S): "Una farsa che insulta chi è stato in trincea"

"Di cosa ha bisogno in questo momento il Paese? Secondo la maggioranza (e Renzi) non possiamo proprio fare a meno di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid. Un plotone d’esecuzione creato per colpire in maniera specifica il presidente Giuseppe Conte e l’ex ministro Speranza (le regioni amministrate da loro le hanno già assolte)". È quanto afferma in una nota la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti.

La nota

"Siamo stati i primi a chiedere una commissione che indagasse sullo stato del nostro sistema sanitario, dopo anni di tagli alla spesa e al personale, chiamando in causa le responsabilità delle regioni. Ma questa destra vigliacca, che allora dall’opposizione chiedeva mille euro con un click e faceva sciacallaggio politico, non pare affatto intenzionata. Con questa farsa la maggioranza insulta tutti coloro che nel momento più difficile della nostra storia recente sono stati in trincea. Donne e uomini - conclude - a cui ancora oggi va il nostro rispetto e la nostra immensa gratitudine".