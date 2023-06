Bilotti (M5S): "Iniziato l'iter per il ddl sul reato di tortura"

È partito l'iter del disegno di legge che modifica gli articoli 613 bis e ter del Codice Penale sul reato di tortura. A presentarlo la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, prima firmataria del Ddl. "La proposta - ha spiegato la senatrice Bilotti in commissione Giustizia - nasce dalla necessità di far fare allo Stato e al nostro livello di civiltà e democrazia un forte passo in avanti su una materia di grande attualità e allarme sociale. Si pensi solo all'inchiesta a carico di alcuni poliziotti in servizio a Verona e accusati di tortura ai danni di molti cittadini".

Il disegno di legge

"Occorre sgombrare il campo da un equivoco di fondo - ha aggiunto - la Polizia Penitenziaria e tutte le nostre forze dell'ordine sono perfettamente in grado di avvalersi di strumenti efficaci di repressione e prevenzione del crimine senza ricorre alla violazione dei diritti umani. Le nostre donne e i nostri uomini in divisa sono addestrati per garantire al contempo la sicurezza per la collettivita' e la dignita' e i diritti di ogni persona. Appena è stato incardinato questo mio ddl, i primi ringraziamenti mi sono arrivati da parte di persone che indossano la divisa, anche loro sono parte lesa quando qualcuno li disonora compiendo condotte ignobili come violenze e varie forma di tortura. Lo scopo del disegno di legge - ha concluso - è quello di rafforzare l'efficacia del reato e garantirne una piu' facile e piena applicazione. Il ddl adegua la normativa alle pronunce della Corte di Cassazione e corregge delle storture dell'articolo 613-bis, che ne ostacolano una corretta applicazione".