Bollette luce e gas: a Salerno spesa annua di 3.500 euro

Una spesa media di 3.500 euro annui per luce e gas. Questi i costi in provincia di Salerno emersi nell'ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, che ha stilato la classifica delle province più energivore, confrontando la spesa per i nuclei familiari in regime di maggior Tutela e il risparmio ottenibile passando invece alla migliore offerta del mercato libero.

Le classifiche

Salerno, nelle classifiche sui consumi di luce e gas, non risulta fra le province più energivore. Sul fronte luce, infatti, il consumo medio annuo è di 2241 kWh (88esimo posto), ben lontano dai picchi di Nuoro (3579 kWh) che guida la classifica. Il costo medio annuo, sulla base delle tariffe Arera, è di 1.438 euro, mentre sul mercato libero la spesa media è di 1.317 euro. I consumi per quel che riguarda il gas sono invece pari a 739 metri cubi per un costo che per le tariffe Arera si aggira intorno ai 2.227 euro, mentre sul libero mercato è di 2.098 (129 euro il risparmio). La spesa totale, sommando luce e gas, è di 3.665 euro (tariffe Arera) e 3.415 (mercato libero).