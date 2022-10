"Aiuti ter": in arrivo il bonus da 150 euro

Sta per arrivare il bonus da 150 euro previsto dal decreto Aiuti Ter. Il bonus, previsto come indennità contro il caro prezzi e l'inflazione, è destinato ad una platea molto ampia e variegata di cittadini. Ci sono, come il precedente bonus da 200 euro, differenze nell'erogazione: alcune categorie dovranno presentare domanda all'Inps mentre altre lo riceveranno in automatico o semplicemente presentando un'autodichiarazione.

Ecco le categorie a cui è destinato il bonus