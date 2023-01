Bonus benzina 200 euro: ecco chi ne ha diritto

Il caro benzina è una delle ermegenze all'ordine del giorno e, per farvi fronte, il Consiglio dei Ministri ha previsto, tra le altre cose, la proroga del cosidetto Bonus Benzina fino a marzo 2023. Il bonus, dal valore di 200 euro, rientra nel decreto legge che propone disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

Chi ne ha diritto

Non c'è bisogno di presentare alcuna domanda. I voucher, infatti, saranno assegnati in automatico dalle aziende private che decideranno di erogarlio. L’agevolazione, infatti, resta a discrezione del datore di lavoro (anche la cifra) ed esclude le amministrazioni pubbliche. Tra i beneficiari del bonus benzina 2023 ci sono anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti, e gli studi professionali, precisa Confcommercio. I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

La novità

C'è una novità rispetto al bonus omologo del 2022: "nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente", precisa il governo in una nota.