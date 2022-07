Buono carburante: ecco a chi spetta e come riceverlo

Il bonus benzina è per tutti i lavoratori, inclusi autonomi, partite Iva e Co.co.co., nonchè dipendenti delle amministrazioni pubbliche: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate che ha anche stabilito che i buoni siano da intendere esentasse. Il datore di lavoro che intende corrisponderli può farlo senza accordo preventivo, ma non può sostituirli con eventuali altri premi concessi al lavoratore. Dunque, il buono è inteso a titolo di indennizzo e non deve essere tassato fino alla soglia di 458,23 euro.

La tassazione

Oltre ai buoni carburanti fino a un importo massimo di 200 euro, possono essere aggregati altri 258,23 euro che il lavoratore eroga sotto forma di altri servizi o beni.

Come richiederlo

Il buono carburante è di 200 euro viene erogato dal datore di lavoro privato, su base volontaria. Occorre quindi chiedere al proprio datore di lavoro se intenda prevedere o meno tale agevolazione.