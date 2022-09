Bonus fiere 2022: contributi fino a 10mila euro, ecco le informazioni

Al via il Bonus Fiere 2022. L’incentivo prevede un rimborso pari al 50% delle spese da sostenere o sostenute per la partecipazione alle fiere nazionali o internazionali, nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre di quest’anno. Il rimborso del valore massimo di 10.000 euro è rivolto alle imprese con sede operativa nel territorio nazionale. L’agevolazione sarà riconosciuta fino al limite delle spese pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022. Le domande potranno essere presentate, con invio telematico, da domani, 9 settembre, dalle ore 10 alle ore 17. “Questo incentivo arriva in questo 2022, anno che segna la ripresa, anche se lieve, di tutti gli eventi fieristici: elemento importante per la promozione e la messa in rete delle imprese italiane nel mondo – spiega la dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano - . Si tratta di un voucher che permette di avere un contributo fino a 10mila euro per coloro che vogliono partecipare o hanno partecipato ad eventi fieristici da luglio a dicembre 2022. Ritengo che sia un piccolo ma importante aiuto da prendere in considerazione. Noi, come sempre, siamo accanto a tutte le imprese per fornire una informazione adeguata e una assistenza in merito”.

Le informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici di Sportello Imprese Vallo di Diano, scrivendo a vallodidiano@impresealcentro.it, telefonando al numero 0975/527277, o visitando Impresealcentro.it