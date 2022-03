Borghi a rischio abbandono, Sanza scelto per il progetto sperimentale del Mibact

La Giunta Regionale della Campania ha individuato il Comune di Sanza per il progetto pilota riservato ai borghi a rischio abbandono da inviare al Ministero della Cultura.

I dettagli

Il progetto sperimentale ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed economica, ed è finanziabile fino a 20 milioni di euro. Sono previste, tra l'altro, la realizzazione di una città-albergo e residenze co-working in un comune scelto sulla base della collocazione geografica, in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della regione.