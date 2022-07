Borse di studio universitarie: la Regione amplia la platea dei beneficiari, soddisfatto De Luca

E' stato approvato oggi in Giunta un importante provvedimento con cui la Regione aumenta il tetto di reddito per l'accesso alle borse di studio universitarie, ampliando la platea dei beneficiari. La soglia di reddito "Isee" passa da 21.000 euro a 22.700 euro annui, mentre la soglia "patrimoniale" passa da 40.000 a 46.500 auro. Complessivamente si stanziano per le borse di studio 130 milioni (30 in più rispetto all'anno scorso).

Parla il presidente Vincenzo De Luca