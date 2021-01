Lockdown soft dopo le feste: la bozza del nuovo decreto, ecco le anticipazioni

Via libera nella notte dal Governo al nuovo decreto Covid di gennaio: dal 7 al 15 gennaio confermato il divieto di spostamento tra regioni, con una zona gialla rafforzata, in attesa di un nuovo Dpcm previsto non oltre la metà del mese.

La bozza del decreto

Nel weekend del 9 e 10 gennaio, dunque, scatterà la zona arancione, con la relativa chiusura di bar e ristoranti, per i quali sarà comunque consentito il servizio di asporto. Da venerdì 8 gennaio, le regioni torneranno a colorarsi in base al livello di rischio, con la possibilità di spostarsi una sola volta al giorno per far visita ad amici e parenti all’interno della propria regione e con il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Verrà prorogata anche la possibilità di spostarsi dai Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, entro 30 chilometri, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Sempre consentiti, intanto, i viaggi per lavoro, salute e altri motivi di necessità certificabili.

