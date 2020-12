Buoni spesa a Nocera Inferiore: il Comune ha pubblicato la graduatoria

E' stata pubblicata la graduatoria dei buoni spesa a Nocera Inferiore, già fruibili. Con determinazione dirigenziale del Settore Socio Formativo n.840 del 21.12.2020 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi e beneficiari deI Buoni Spesa con l’indicazione dell’ammontare economico.

I dettagli

Il buono è digitale e strettamente personale in modo da non permetterne la cessione e/o la duplicazione. Gli importi saranno trasferiti ed utilizzabili direttamente dalle tessere sanitarie degli interessati. Essi saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali convenzionati anche in momenti diversi ma rispettando il termine massimo del 31 gennaio 2021. I nuclei familiari ammessi sono stati 686.

L’ Amministrazione si è impegnata affinchè l’iter di approvazione della graduatoria, fosse concluso prima delle festività natalizie, comprendendo le difficoltà di quanti stanno attraversando difficoltà economiche dovute alla crisi causata dalla pandemia.