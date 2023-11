Sciopero dei trasporti, Busitalia comunica la fascia delle ore garantite

I sindacati Filt-Cgil e UiltraTrasporti hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per venerdì 17 novembre per tutto il personale per motivazioni legate all’organizzazione del lavoro.

Le fasce giornaliere

Busitalia Campania, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, comunica che saranno garantiti i collegamenti nelle fasce giornaliere di garanzia del servizio: 6:30-9 per i servizi autobus urbani ed extraurbani. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione. In occasione degli ultimi scioperi, proclamati dalla medesima sigla sindacale si è registrata un’adesione media del 20%.