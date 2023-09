Sospesa la preapertura della caccia in Campania, l'ira di Iannone

“Quello che sta avvenendo in Campania sulla caccia è gravissimo. Non si sa se De Luca e Caputo siano più dilettanti o più in malafede. Un danno enorme non solo alla dignità degli appassionati ma anche all’economia che muovono". Lo ha detto il senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania che dice la sua in merito alla sospensione, da parte del Tar, alla riapertura della caccia nella nostra regione. "Se l’assessore regionale avesse senso della decenza dovrebbe dimettersi. La Regione Campania ormai è alla deriva totalmente e naturalmente non poteva mancare all’appello la caccia”, conclude Iannone.