Caldo record in Campania, poi il calo delle temperature: le previsioni a Salerno

Ultime ore di grande caldo sulla Campania, un fronte freddo in arrivo dal nord Europa, irromperà sul Mediterraneo tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio, portando con sé aria più fresca ed instabile d’origine nord Atlantica. Lo annuncia Gaetano Genovese di 3bmeteo.com: evoluzione confermata anche delle emissioni modellistiche odierne dei nostri modelli di previsione, che inquadrano la giornata di venerdì 8, quella con i maggiori effetti per il territorio Campano. In particolare, durante la notte tra giovedì e venerdì, sono attesi i primi temporali tra zone interne ed il casertano; rovesci e temporali anche intensi andranno poi ad interessare gran parte delle province durante la mattinata e le ore pomeridiane. Un graduale miglioramento del tempo è atteso durante la giornata di sabato 9, quando ampie schiarite si alterneranno a temporanei annuvolamenti con qualche acquazzone, più probabile nelle zone interne appenniniche. Le temperature subiranno un brusco calo durante la giornata di venerdì mentre tenderanno a guadagnare qualche grado durante il fine settimana.

Il meteo a Salerno

Condizioni meteorologiche tipicamente estive sono attese sulla città di Salerno fino alla serata di giovedì. Poi, durante la notte tra giovedì e venerdì si assisterà ad un rapido aumento della copertura nuvolosa, che sarà foriera di un netto peggioramento del tempo con piogge e qualche temporale. Le temperature, ancora elevate, subiranno un brusco calo durante la giornata di venerdì, quando le massime non supereranno i 28°C. Nel fine settimana migliora nuovamente, con temperature in nuovo aumento.