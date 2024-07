Picco del caldo entro venerdì, poi calano leggermente le temperature: le previsioni in Campania

Anticiclone africano sugli scudi con caldo intenso ed afa opprimente lungo le coste almeno fino a venerdì, quando molto probabilmente si raggiungerà il picco di questa lunga ondata di caldo che sta interessando la regione ormai da oltre 10 giorni. Lo rende noto Gaetano Genovese di 3bmeteo.com

Le temperature minime lungo le coste faranno fatica a scendere sotto i 25°C specie tra Napoli e Salerno con conseguente aumento del disagio fisico anche durante le ore notturne. Le massime invece raggiungeranno valori anche superiori ai 40°C sul beneventano, diffusamente superiori ai 35°C tra casertano, piana Campana ed avellinese. Nel fine settimana invece, complice l’arrivo di refoli di aria meno calda, si assisterà ad una lieve diminuzione delle temperature che risulteranno comunque superiori alle medie tipiche per il periodo. Da segnalare inoltre la possibilità di qualche isolato acquazzone in prossimità dei principali comprensori montuosi proprio nel weekend. Per un calo più corposo delle temperature ci sarà da attendere almeno mercoledì/giovedì della prossima settimana quando potrebbe concretizzarsi un calo più marcato delle temperature per l’arrivo di una massa d’aria più fresca da ovest ma al momento resta solo un’ipotesi.

Meteo Salerno

Condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla città di Salerno a causa della persistenza dell’anticiclone africano. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30°C, ma con valori di umidità relativa molto elevati che acuiranno la sensazione di caldo opprimente tra la popolazione. Minime mai sotto i 24°C/25°C.