Caldo record al Sud: punte che sfiorano i 40°, le previsioni a Salerno

Apice del caldo a Sud, domani, 18 agosto, con temperature fino a 37/38°C: lo annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore. Venerdì è atteso il passaggio di un fronte atlantico che porterà nuvolosità irregolare e qualche temporale nella seconda parte della giornata, probabilmente più in serata. Gli farà seguito una giornata di sabato caratterizzata da spiccata variabilità e ancora con possibilità di qualche piovasco, questa volta più probabile sulle zone interne. Anche domenica, seppur in un contesto ampiamente soleggiato, permarrà la possibilità di qualche isolato piovasco o temporale nelle ore centrali. Nel weekend le temperature diminuiranno fino a portarsi entro le medie stagionali. Probabilmente entro domenica le massime non andranno oltre i 28/30°C.

Meteo Salerno

Tempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città di Salerno nella giornata di giovedì ma con clima molto caldo e afoso, le massime potranno raggiungere i 34/35°C. Farà seguito una giornata di venerdì caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibilità di qualche breve piovasco. Variabilità e qualche isolato piovasco saranno possibili anche nel weekend, ma con temperature più basse. Le massime si attesteranno sui 28°C.