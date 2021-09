Sanità in Campania, approvata la delibera per l'assunzione degli specializzandi

La Giunta Regionale della Campania, nella riunione di oggi, preso atto dell'Accordo tra Regione Campania e le Università, ha deliberato il via libera all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi medici, veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, ai sensi della legge 30 dicembre 2018 numero 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).