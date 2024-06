Regionali 2025, De Luca: "Siamo in campagna elettorale da sempre. Braccia aperte al candidato del centrodestra"

"Noi accoglieremo a braccia aperte chiunque sia il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Campania, lo abbracceremo". Lo ha dichiarato, con ironia, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che, a margine di una conferenza stampa sul Premio Massimo Troisi, ha risposto sulle elezioni del 2025.

La coalizione

Sul centrosinistra, De Luca ha spiegato che "siamo in campagna elettorale da sempre, non dobbiamo aspettare la scadenza. La nostra campagna elettorale sono i fatti, sono la trasformazione della realtà, sono i cantieri che si aprono, è la cultura che parte, sono gli ospedali nuovi che costruiamo e realizziamo, sono gli invasi collinari, le bandiere blu che realizziamo, si pensi un po' sul Litorale Domizio, dove non si poteva neanche guardare l'acqua del mare. Quindi le campagne elettorali si fanno con i risultati concreti, non con i volantinaggi dell'ultimo minuto".