Bellezze del salernitano "assenti" nel video promozionale della Regione, De Luca rende note le motivazioni

Ha suscitato numerose critiche sui social e non solo, "Campania Divina", il video promozionale prodotto dalla Regione Campania per valorizzare il territorio. Tra le immagini, infatti, nessuna ha ritratto i panorami e le ricchezze del salernitano.

A fornire le motivazioni di tale scelta, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione del Parco Urbano di Cava: "Non so se vi è capitato di vedere uno spot che abbiamo prodotto con Alessandro Gassman per la valorizzazione della Regione: ovviamente non siamo riusciti a inserire tutti i punti della Campania. Siamo partiti quando c'è stata la frana ad Ischia e i sindaci ci avevano chiesto di produrre uno spot per pubblicizzare le bellezze del territorio, poi ci siamo allargati noi oltre Ischia, ma è chiaro che nel video non sono presenti tutte le bellezze della Campania. Non c'è Amalfi, non c'è Ravello, non c'è il Duomo di Salerno"., ha concluso De Luca.