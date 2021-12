Campania-Germania, incontro tra De Luca e l'ambasciatore tedesco in Italia Victor Elbling

Il presidente Vincenzo De Luca ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia, Victor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. Tra i temi affrontati: collaborazioni con i "land"; una convention internazionale a Capri sulla tutela del paesaggio; disponibilità ad offrire posti letto di terapia intensiva in caso di necessita. ?

Il commento

"E' stato - ha dichiarato De Luca - un colloquio molto cordiale, durante il quale abbiamo discusso delle diverse e importanti forme di collaborazione con la Germania, sia sul fronte economico che culturale. In modo particolare si è valutato come definire insieme protocolli di collaborazione tra la Campania e alcuni land tedeschi per realizzare forme di integrazione nel campo delle produzioni e della ricerca scientifica. E' stata valutata anche una stretta forma di collaborazione in campo sanitario. Discutendo anche dell'emergenza Covid, la Campania ha offerto la disponibilità di posti letto di terapia intensiva per cittadini tedeschi in caso di necessità e di aggravamento della situazione epidemica. Con l'Ambasciatore Elbling è stata valutata infine la possibilità di costruire una iniziativa di valore internazionale, nel prossimo anno, a cento anni esatti della prima storica conferenza internazionale sulla tutela del paesaggio che si svolse a Capri nel 1922 (anno in cui venne varata la prima legge italiana sul paesaggio, firmata da Benedetto Croce). L'obiettivo è quello di realizzare nel centenario di quell'evento, una convention di valore internazionale sui temi della transizione ecologica legata alla tutela del paesaggio e all'economia compatibile.Abbiamo quindi rivolto l'augurio di buon lavoro al nuovo Governo tedesco appena insediato".