Europee 2024 e terzo mandato in Campania: De Luca incontra Calenda

Il leader di Azione Carlo Calenda, accompagnato dal consigliere regionale e coordinatore campano del partito Giuseppe Sommese, due giorni fa, a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, ha avuto un incontro riservato con il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Il retroscena

Al centro della discussione il possibile sostegno, anche da parte dell’amministrazione regionale, per Azione alle prossime elezioni Europee, in cambio di una desistenza e di una alleanza per le prossime regionali in Campania del 2025, con o senza l’ok del Partito Democratico sul terzo mandato. Un incontro che avrebbe fatto storcere il naso a molti, visto che soltanto ad inizio mese il leader di Azione aveva frenato pubblicamente sul terzo mandato del governatore.