Alta pressione e temperature sopra la media fino all'Epifania: ecco le previsioni

Tempo stabile in Campania nei prossimi giorni grazie all'alta pressione. Almeno fino all'Epifania, infatti, le condizioni non muteranno. Come spiegato dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo non saranno giornate splendide con cielo terso, ma il sole riuscirà a farsi vedere tra le nubi che comunque saranno protagoniste, in particolare mercoledì 4 in Appennino e giovedì 5 sulla costa. Le temperature si manterranno fra i 14 ed il 17 gradi, sopra la media del periodo.

Salerno e provincia

Nel salernitano sono attese temperature massime fino a 17 gradi, nubi sparse e schiarite fino a sabato quando il cielo tenderà gradualmente a coprirsi. Da domenica una perturbazione atlantica potrebbe portare le prime piogge del 2023.