Il turismo estero spinge i consumi in Campania: spicca Salerno

Aumentano i consumi in Campania, stabili e fermi nel resto della penisola. I dati dell’Osservatorio Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi nel mese di novembre 2023, confrontati con lo stesso mese del 2022, certificano quella che da tempo è una certezza consolidata.

I numeri

I dati elaborati dall’associazione, relativi a ristorazione, abbigliamento- accessori e retail non food, registrano per il mese di novembre una lieve ripresa rispetto al costante peggioramento degli ultimi 6 mesi con un totale mercato che chiude a +1,9% su novembre 2022. Nel settori merceologici “altro retail” fa segnare un recupero del 3,6%. La ristorazione è in aumento del 4,4%. Mentre abbigliamento e accessori continua a registrare una flessione dello 0,9%, nonostante i 10 giorni di Black Friday. Tra le regioni, la migliore è la Campania con +10,1%. L’andamento più positivo riguarda la provincia di Salerno, con 11,6%. Segue a ruota Napoli a +10,4% mentre Avellino si distacca a +4,4%. Per valutare la portata degli esiti delle vendite in Campania, è sufficiente confrontare il risultato superiore al 10 per cento, con quelli di regioni come Lombardia (+2,3%) e Lazio (+0,7%).