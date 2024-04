Scuole libere di chiudere per il Ramadan: pronta la delibera della Campania

Le scuole della Campania potranno decidere di sospendere le lezioni per festività religiose in caso di presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche o religiose. La possibilità, già prevista per i calendari scolastici degli scorsi anni e per quello tuttora in corso, sarà ulteriormente precisata nella delibera di approvazione del calendario scolastico 2024-2025 della Campania che sarà discussa la prossima settimana in Giunta regionale, e il cui contenuto è stato condiviso con i sindacati di categoria.Come negli anni precedenti, nel provvedimento si indica che le singole istituzioni scolastiche potranno anticipare la data di inizio delle lezioni per un massimo di 3 giorni, per poi recuperarli nel corso dell'anno scolastico con sospensioni decise dal consiglio d'istituto. Tra le "motivate esigenze" alla base dell'eventuale decisione di sospendere le lezioni, oltre alla "vocazione turistica del territorio", quest'anno vengono indicate anche le "festività religiose". La possibilità di sospendere le lezioni per "la celebrazione di importanti ricorrenze di etnie o religioni", in casi di "presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche o religiose diverse", era comunque già prevista nelle delibere degli anni scorsi. L'ulteriore riferimento alle festività religiose nel testo, si apprende da fonti di Palazzo Santa Lucia, non vuole essere un rimando al Ramadan o al caso della scuola di Pioltello in Lombardia, ma un modo per ribadire e difendere l'autonomia delle singole scuole nella decisione di sospendere l'attività didattica.