Campania, la spesa sanitaria è tra le più basse d'Italia. Iannone contro De Luca

La spesa sanitaria continua a crescere più delle entrate ponendo le Amministrazioni nella condizione di dover “dirottare” risorse aggiuntive per tenere in equilibrio i conti. Nel 2022 la spesa sanitaria pro-capite si è attestata a 2.241 euro (+2,2% rispetto al 2021), mentre nel quadriennio 2019-2022 è lievitata di circa il 12% con variabili regionali significative. Si va da 2.041 euro della Calabria a 2.836 euro della P.A. di Bolzano. La Campania si colloca al 2° posto per spesa sanitaria pro-capite più bassa d’Italia. Nel 2022 la spesa sostenuta dalla nostra regione per ogni residente è stata di 2.115 euro a fronte di una media nazionale di 2.241 euro (– 126 euro). Lo riporta l'Elaborazione del Dipartimento Salute ANCI Campania.

Iannone attacca De Luca

“Ad eccezione della Calabria, la Campania di De Luca è la Regione che dedica meno spesa pro capite alla sanità” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone commentando l’ultimo dato diffuso dall’Anci. Il commissario regionale meloniano ci va giù duro: “Questo per non parlare della qualità del servizio che è assolutamente inesistente. In considerazione del fatto che i campani non godono proprio di una salute di ferro, visto che siamo tra le regioni con il più alto tasso di mortalità per patologie cardiache ed oncologiche, il dato diffuso dall’ANCI certifica un nuovo fallimento di De Luca che preferisce spendere per amenità utili esclusivamente alle sue esigenze di politica clientelare”.