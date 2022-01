La Campania torna da domani in zona gialla: ecco le regole da rispettare

Da domani (lunedì 17 gennaio), la Campania tornerà in zona gialla. Il ministro della salute Roberto Speranza, alla luce del costante aumento dei contagi e dei ricoveri ospedaliera, ha firmato l’ordinanza lo scorso venerdì. Rispetto alla situazione attuale in relazione alle restrizioni, nessuna differenza: il Super Green Pass (ottenibile solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid ndr) necessario, come già accade ora, per cinema, teatri, bar, ristoranti, mezzi pubblici, ma anche palestre, musei, piscine alberghi. Nessuna limitazione in merito a eventuale coprifuoco o divieto di spostamenti tra comuni e regioni diverse, mentre prosegue l'obbligo di mascherina anche all'aperto, come, tuttavia, disposto sin dall'estate dalla Regione Campania.

Ecco le regole che saranno in vigore