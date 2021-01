Campania, parte la zona gialla "rinforzata": ecco cosa si potrà fare (e cosa no)

Fatta eccezione per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, "declassate" in arancione dall’ordinanza del ministro della Salute Speranza, la restante parte della penisola (Campania compresa)sarà zona gialla almeno fino a venerdì 15 gennaio. Ciò significa che potranno riaprire bar e ristoranti, almeno fino alle 18, e ci sarà la possibilità di spostarsi anche al di fuori del proprio comune senza dover presentare l’autocertificazione. Attenzione però perché quella in vigore fino a metà gennaio sarà comunque una zona gialla "rinforzata" che prevede cioè il divieto di spostamento tra regioni e province autonome.

Le nuove regole da rispettare

Resta il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino seguente, tranne che per comprovate esigenze lavorative o di salute.

Cessa il divieto di spostamento dal comune di residenza purchè non si esca dal territorio regionale.

Resta la chiusura di cinema, musei, teatri, parchi di divertimento, palestre, piscine, sale da ballo, discoteche, sale giochi e sale slot.

Restano vietate fiere e sagre di qualunque tipologia (compresi i mercatini natalizi).

Riapre fino alle ore 18:00 la somministrazione al bancone e ai tavolini delle attività di ristorazione (bar, pizzerie e ristoranti).

Dopo le ore 18:00 resta aperta per le attività di ristorazione l'attività di asporto (prendi e porta a casa) fino alle ore 22:00 e consegna a domicilio senza limiti di orario.

Riaprono dalle 5:00 alle 22:00 i centri commerciali.

Restano aperti dalle ore 5:00 alle ore 22:00 tutti i negozi commerciali e artigianali in sede fissa di qualunque tipologia mercelogica.

Restano aperti dalle ore 5:00 alle ore 22:00 tutti i servizi alla persona e animali domestici (parrucchieri, barbieri, lavanderie, centri estetici, tolettature per animali, etc.)

Riaprono senza eccezioni i box non alimentari dei mercati in struttura che sono chiusi in questo week-end perchè assimilabili ad esercizi commerciali.

Le visite a parenti e amici

Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.