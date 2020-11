Scompare un cane volpino pomeranian: lanciato l'appello per ritrovarlo

Dopo il ritrovamento del cane Corelli, arrivato dall’Argentina a Salerno per mano di Global Pet Flight, c'è un ulteriore allarme lanciato da Anpana per lo smarrimento di un cane, razza volpino pomeranian.

I dettagli

Nei primi giorni di ottobre, l'azienda ha effettuato il trasporto del cane. Il volpino non ha mai raggiunto le braccia amorevoli del suo padrone, Giuseppe Romano di Capaci. Il volantino diffuso, con il numero di telefono per fare appello al senso civico e lanciare l'allarme, serve a scuotere ulteriori coscienze e far sì che finalmente anche il pomeranian possa tornare dal suo padrone. Info utili: 3486706243.